Народ Венесуэлы не принимает приказов извне, заявила Родригес
Народ Венесуэлы не принимает приказов от внешних сил, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T06:26:00+03:00
2026-01-27T06:26:00+03:00
2026-01-27T06:26:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша
