Народ Венесуэлы не принимает приказов извне, заявила Родригес
06:26 27.01.2026
Народ Венесуэлы не принимает приказов извне, заявила Родригес
Народ Венесуэлы не принимает приказов извне, заявила Родригес

Делси Родригес
AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 янв - РИА Новости. Народ Венесуэлы не принимает приказов от внешних сил, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Народ Венесуэлы не принимает приказов от внешних сил, у народа Венесуэлы есть правительство, и это правительство подчиняется народу... Нам не нужно подчиняться никаким другим внешним силам", - сказала она на мероприятии, посвященном обсуждению нового закона об углеводородах.
Родригес отметила, что Венесуэла не боится строить отношения с США на основе уважения и международного права.
Президент США Дональд Трамп
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
24 января, 17:30
 
