Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури - РИА Новости, 27.01.2026
02:43 27.01.2026
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:43:00+03:00
2026-01-27T02:43:00+03:00
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури

Мэр Вашингтона Баузер объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури.
"Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада в Вашингтоне продлён до среды, 9.30 утра (17.30 мск - ред.)", - написала Баузер в соцсети X.
Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Снегопад в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Не менее 26 человек погибли в США из-за зимнего шторма, пишет NYP
В миреВашингтон (штат)Мюриэл БаузерСША
 
 
