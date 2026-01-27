https://ria.ru/20260127/vashington-2070449994.html
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури - РИА Новости, 27.01.2026
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
вашингтон (штат)
мюриэл баузер
сша
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070296068_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_f5f695f80ccc2032e2b7b0f55a00bb1f.jpg
В мире, Вашингтон (штат), Мюриэл Баузер, США
