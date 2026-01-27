ООН не устарела, заявили в Германии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказал мнение, что ООН не устарела, по его словам, порядок, установленный после Второй мировой войны на базе Устава ООН, обеспечивает надежность международных соглашений.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишь одна структура принимает обязательные для к исполнению решения и может санкционировать применение силы - и это Совет Безопасности ООН. Соответствующее заявление прозвучало на фоне формирования "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, который критикуют в том числе за попытку подменить ООН.

"Нынешние события никоим образом не означают, что Организация Объединенных Наций устарела. Совсем наоборот, чтобы гарантировать, что прекращение огня не станет передышкой для подготовки к новым войнам, одних соглашений недостаточно. Соглашения должны быть надежными", - завил Вадефуль в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам министра, только международный порядок, установленный после окончания Второй мировой войны с ООН в центре, "обеспечивает эту надежность".

« "Укрепление этого порядка имеет первостепенное значение прямо сейчас", - добавил глава МИД ФРГ