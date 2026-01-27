Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026

ООН не устарела, заявили в Германии
14:07 27.01.2026
ООН не устарела, заявили в Германии
ООН не устарела, заявили в Германии - РИА Новости, 27.01.2026
ООН не устарела, заявили в Германии
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказал мнение, что ООН не устарела, по его словам, порядок, установленный после Второй мировой войны на базе Устава ООН,... РИА Новости, 27.01.2026
ООН не устарела, заявили в Германии

Глава МИД ФРГ Вадефуль не считает, что ООН устарела

Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказал мнение, что ООН не устарела, по его словам, порядок, установленный после Второй мировой войны на базе Устава ООН, обеспечивает надежность международных соглашений.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишь одна структура принимает обязательные для к исполнению решения и может санкционировать применение силы - и это Совет Безопасности ООН. Соответствующее заявление прозвучало на фоне формирования "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, который критикуют в том числе за попытку подменить ООН.
"Нынешние события никоим образом не означают, что Организация Объединенных Наций устарела. Совсем наоборот, чтобы гарантировать, что прекращение огня не станет передышкой для подготовки к новым войнам, одних соглашений недостаточно. Соглашения должны быть надежными", - завил Вадефуль в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам министра, только международный порядок, установленный после окончания Второй мировой войны с ООН в центре, "обеспечивает эту надежность".
«
"Укрепление этого порядка имеет первостепенное значение прямо сейчас", - добавил глава МИД ФРГ.
На фоне переговоров по Украине в Абу-Даби, которые пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник назвала историческими, Вадефуль заявил, что когда дело дойдет до конкретизации и реализации таких соглашений, Совет Безопасности ООН понадобится снова.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании "Совета мира" по Газе.
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиДональд ТрампВладимир ПутинАнтониу ГутеррешООНМИД Германии
 
 
