На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах
10:58 27.01.2026 (обновлено: 11:57 27.01.2026)
На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах
На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах
На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах

Сергей Березович, обвиняемый в убийстве 13-летнней девочки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пригородный районный суд Свердловской области назначил 20 лет колонии рецидивисту, который задушил 13-летнюю девочку 18 лет назад, сжег ее тело, а прах развеял над рекой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным регионального управления СК и суда, в мае 2007 года 13-летняя жительница Пригородного района под Нижним Тагилом вышла из дома и пропала. Несколько лет ребенок числился пропавшим без вести, тело найти так и не удалось. В результате кропотливой работы следователей удалось установить личность причастного к безвестному исчезновению девочки и ее последующему убийству. Под тяжестью улик фигурант, Сергей Березович, признался в убийстве и рассказал, что произошло.
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
22 августа 2025, 15:00
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
22 августа 2025, 15:00
"В роковой день девочка села к нему в машину, в селе Николо-Павловское между Березовичем и подростком произошла ссора, в результате которой мужчина задушил жертву. Чтобы скрыть следы, он вывез тело в лесополосу, где в течение нескольких часов сжигал его. Оставшиеся фрагменты он собрал и увез домой, где уничтожил улики в банной печи. Прах развеял у реки Чусовая", – сказали в суде.
В последнем слове Березович полностью признал свою вину.
"Суд… назначил ему наказание в виде 11 лишения свободы, по совокупности приговоров за другие преступления против несовершеннолетних окончательный срок составил 20 лет строгого режима", – заключили в пресс-службе.
Как пояснила региональная прокуратура, гособвинитель просил назначить жителю села Николо-Павловское 23 года колонии с учетом неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края.
"В так называемые "нулевые" он получил судимость за совершение развратных действий в отношении малолетней. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы. Мужчина, перебравшись в другой регион, на путь исправления не встал и вновь пошел на преступление против половой неприкосновенности уже другой малолетней. В 2023 году суд приговорил его к длительному реальному лишению свободы", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами
21 сентября 2025, 03:53
Названы регионы-лидеры по числу преступлений, совершенных рецидивистами
21 сентября 2025, 03:53
 
