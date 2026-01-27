На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пригородный районный суд Свердловской области назначил 20 лет колонии рецидивисту, который задушил 13-летнюю девочку 18 лет назад, сжег ее тело, а прах развеял над рекой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным регионального управления СК и суда, в мае 2007 года 13-летняя жительница Пригородного района под Нижним Тагилом вышла из дома и пропала. Несколько лет ребенок числился пропавшим без вести, тело найти так и не удалось. В результате кропотливой работы следователей удалось установить личность причастного к безвестному исчезновению девочки и ее последующему убийству. Под тяжестью улик фигурант, Сергей Березович, признался в убийстве и рассказал, что произошло.

"В роковой день девочка села к нему в машину, в селе Николо-Павловское между Березовичем и подростком произошла ссора, в результате которой мужчина задушил жертву. Чтобы скрыть следы, он вывез тело в лесополосу, где в течение нескольких часов сжигал его. Оставшиеся фрагменты он собрал и увез домой, где уничтожил улики в банной печи. Прах развеял у реки Чусовая", – сказали в суде.

В последнем слове Березович полностью признал свою вину.

"Суд… назначил ему наказание в виде 11 лишения свободы, по совокупности приговоров за другие преступления против несовершеннолетних окончательный срок составил 20 лет строгого режима", – заключили в пресс-службе.

Как пояснила региональная прокуратура, гособвинитель просил назначить жителю села Николо-Павловское 23 года колонии с учетом неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края