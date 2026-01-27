Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет включить Париж и Лондон в переговоры по ЯО, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.01.2026
00:48 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ulyanov-2070443916.html
Россия хочет включить Париж и Лондон в переговоры по ЯО, заявил Ульянов
2026-01-27T00:48:00+03:00
2026-01-27T00:48:00+03:00
россия, париж, лондон, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Париж, Лондон, Михаил Ульянов (дипломат)
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ ставит вопрос, чтобы Париж и Лондон включались в переговоры по ядерному вооружению при выработке новой договоренности, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы ставим вопрос о том, чтобы Париж и Лондон включались в переговоры по ядерному разоружению, причем не в неопределенном будущем, а как только дело пойдет к выработке новой договоренности", - сказал "Известиям" Ульянов.
Он отметил, что заявление Франции о готовности рассмотреть участие в переговорах при условии, что Россия и США уменьшат свои арсеналы, является завуалированной формой категорического отказа.
"Участие европейских стран в переговорах по ядерному разоружению ни в Вене, ни где-либо еще не обсуждается", - подчеркнул постпред.
США не ответили на предложение России продлить ДСНВ на год, заявил Ульянов
Россия Париж Лондон Михаил Ульянов (дипломат)
 
 
