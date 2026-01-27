https://ria.ru/20260127/ukraina-2070655248.html
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации - РИА Новости, 27.01.2026
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации
Членство в Европейском Союзе может рассматриваться европейскими лидерами как форма компенсации Украине, считает германский политолог Александр Рар. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:33:00+03:00
2026-01-27T22:33:00+03:00
2026-01-27T22:33:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
александр рар
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070641547.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, киев, александр рар, евросоюз, нато
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Александр Рар, Евросоюз, НАТО
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации
Рар: членство в ЕС может рассматриваться как компенсация Украине