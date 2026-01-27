Рейтинг@Mail.ru
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации - РИА Новости, 27.01.2026
22:33 27.01.2026
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации
Членство в Европейском Союзе может рассматриваться европейскими лидерами как форма компенсации Украине, считает германский политолог Александр Рар.
Политолог предположил, что могут предложить Украине в качестве компенсации

Рар: членство в ЕС может рассматриваться как компенсация Украине

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Членство в Европейском Союзе может рассматриваться европейскими лидерами как форма компенсации Украине, считает германский политолог Александр Рар.
"После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию… Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил", - заявил политолог деловой газете "Взгляд".
Онуточнил, что несмотря на то, что вступление Украины в НАТО исключено, ведущие державы Евросоюза продолжат настойчиво продвигать курс на её включение в объединение, что, скорее всего, позволит Украине претендовать на статус, близкий к протекторату ЕС, сулящий дополнительные гарантии защиты.
"То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус "протектората" Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено. Впрочем, "костяк" ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение", - сказал Рар.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС
