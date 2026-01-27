https://ria.ru/20260127/ukraina-2070646393.html
Силовики: "Азов"* мог разграбить Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Боевики украинского полка "Азов"* могли разграбить Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР, где было похищено восемь колоколов и церковная утварь, сообщили РИА
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Боевики украинского полка "Азов"* могли разграбить Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР, где было похищено восемь колоколов и церковная утварь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Фото разграбленного мужского монастыря опубликованы в соцсетях и СМИ.
"Неизвестные на грузовом автомобиле ночью вырвали двери скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное. Затем они похитили из колокольни восемь колоколов, а также церковное имущество", - сообщил собеседник.
Успенская Святогорская лавра находится на правом берегу реки Северский Донец в прифронтовой зоне. В этом районе действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ
, костяк которой составляют боевики бывшего "Азова"*.
"Монастырь находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. На данном участке действуют подразделения 3-й штурмовой. Той самой бригады, которая "знаменита" "азовским*" прошлым, факельными шествиями и неоязычеством", - рассказал собеседник.
По его мнению, неонацистское подразделение могло ограбить православную святыню из-за продвижения российских сил на данном направлении.* Террористическая организация, запрещена в РФ.