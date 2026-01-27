Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС.

"Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины ЕС ", - заявил Сибига "Европейской правде".

По словам главы ведомства, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует присоединение живущих на Украине венгров к "общему европейскому пространству".

При этом Сибига опровергнул замечание журналиста о том, что последние заявления украинских властей в адрес Венгрии создают впечатление сжигания мостов с текущей властью.

"Нет, просто период дипломатического "незамечания" завершился. На любые недружественные проявления в отношении нашей страны, … народа, руководства государства мы будем решительно реагировать", - заявил Сибига.

На вопрос журналиста о том, к каким результатам предстоящих в Венгрии выборов готовятся украинские власти, Сибига ответил, что они готовы к любым вариантам.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.