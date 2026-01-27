Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070641547.html
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС - РИА Новости, 27.01.2026
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:31:00+03:00
2026-01-27T20:31:00+03:00
в мире
венгрия
украина
брюссель
андрей сибига
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
https://ria.ru/20260127/vengriya-2070569917.html
https://ria.ru/20260127/orban-2070488539.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, брюссель, андрей сибига, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Андрей Сибига, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС

Сибига назвал Венгрию единственной преградой для членства Украины в ЕС

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС.
"Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС", - заявил Сибига "Европейской правде".
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину
Вчера, 15:35
По словам главы ведомства, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует присоединение живущих на Украине венгров к "общему европейскому пространству".
При этом Сибига опровергнул замечание журналиста о том, что последние заявления украинских властей в адрес Венгрии создают впечатление сжигания мостов с текущей властью.
"Нет, просто период дипломатического "незамечания" завершился. На любые недружественные проявления в отношении нашей страны, … народа, руководства государства мы будем решительно реагировать", - заявил Сибига.
На вопрос журналиста о том, к каким результатам предстоящих в Венгрии выборов готовятся украинские власти, Сибига ответил, что они готовы к любым вариантам.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии запускает петицию против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш уточнил, что рассылка бланков по почте начнется с февраля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
Вчера, 10:44
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельАндрей СибигаВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала