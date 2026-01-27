Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС

https://ria.ru/20260127/ukraina-2070641547.html
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС. РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС.
"Нужно называть вещи своими именами. Венгрия
является единственной преградой для членства Украины
в ЕС
", - заявил Сибига
"Европейской правде".
По словам главы ведомства, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
блокирует присоединение живущих на Украине венгров к "общему европейскому пространству".
При этом Сибига опровергнул замечание журналиста о том, что последние заявления украинских властей в адрес Венгрии создают впечатление сжигания мостов с текущей властью.
"Нет, просто период дипломатического "незамечания" завершился. На любые недружественные проявления в отношении нашей страны, … народа, руководства государства мы будем решительно реагировать", - заявил Сибига.
На вопрос журналиста о том, к каким результатам предстоящих в Венгрии выборов готовятся украинские власти, Сибига ответил, что они готовы к любым вариантам.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
заявил, что Владимир Зеленский
начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии запускает петицию против планов Брюсселя
выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш уточнил, что рассылка бланков по почте начнется с февраля.