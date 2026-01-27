На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин пожаловался, что мессенджер Telegram и российский мультфильм "Маша и Медведь" на Украине до сих пор не запрещены.
В начале сентября 2025 года Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". Позже он сообщил, что на Украине могут ограничить доступ к просмотру российского мультфильма. Украинские СМИ 27 августа прошлого года сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров.
"У нас прокремлевский проект "Маша и Медведь" до сих пор не под санкциями… У нас Telegram, через который дети покупают наркотики и закладывают взрывчатки", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале.
Он предлагает наложить санкции на мультфильм "Маша и Медведь" и "другие российские продукты", установить возрастные ограничения для пользования соцсетями.
Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в марте 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram.