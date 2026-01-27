Рейтинг@Mail.ru
На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 27.01.2026 (обновлено: 19:46 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070634674.html
На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили
На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили - РИА Новости, 27.01.2026
На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили
Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин пожаловался, что мессенджер Telegram и российский мультфильм "Маша и Медведь" на Украине до сих пор не запрещены. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:40:00+03:00
2026-01-27T19:46:00+03:00
в мире
украина
ярослав юрчишин
николай княжицкий
маша и медведи
telegram
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037931474.html
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ярослав юрчишин, николай княжицкий, маша и медведи, telegram, верховная рада украины
В мире, Украина, Ярослав Юрчишин, Николай Княжицкий, Маша и Медведи, Telegram, Верховная Рада Украины
На Украине пожаловались, что мультсериал "Маша и Медведь" еще не запретили

Депутат Рады Юрчишин пожаловался, что Telegram на Украине еще не запретили

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин пожаловался, что мессенджер Telegram и российский мультфильм "Маша и Медведь" на Украине до сих пор не запрещены.
В начале сентября 2025 года Юрчишин предложил запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал "Маша и Медведь". Позже он сообщил, что на Украине могут ограничить доступ к просмотру российского мультфильма. Украинские СМИ 27 августа прошлого года сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Версия с сериалом в украинской озвучке размещена на отдельном YouTube-канале, у которого 18 миллионов подписчиков. Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров.
Серия Крик победы мультсериала Маша и Медведь - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине
27 августа 2025, 18:02
"У нас прокремлевский проект "Маша и Медведь" до сих пор не под санкциями… У нас Telegram, через который дети покупают наркотики и закладывают взрывчатки", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале.
Он предлагает наложить санкции на мультфильм "Маша и Медведь" и "другие российские продукты", установить возрастные ограничения для пользования соцсетями.
Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в марте 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
24 января, 08:00
 
В миреУкраинаЯрослав ЮрчишинНиколай КняжицкийМаша и МедведиTelegramВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала