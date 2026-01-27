Прокуратура на Украине потребовала передать государству церковь УПЦ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Черкасской области обратилась в суд с требованием передать государству старинную церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в этом регионе, сообщили в украинском союзе православных журналистов.

По информации союза, прокуратура обратилась в суд с требованием оформить право собственности на церковь за государством. Обосновывают это тем, что Георгиевская церковь 1785 года постройки является памятником архитектуры местного значения. Она находится на балансе местной религиозной общины УПЦ.