Прокуратура на Украине потребовала передать государству церковь УПЦ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Черкасской области обратилась в суд с требованием передать государству старинную церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в этом регионе, сообщили в украинском союзе православных журналистов.
"Прокуратура Черкасской области настаивает на оформлении госсобственности на церковь УПЦ в селе Мизиновка, заявляя о необходимости "правовой защиты" памятника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
По информации союза, прокуратура обратилась в суд с требованием оформить право собственности на церковь за государством. Обосновывают это тем, что Георгиевская церковь 1785 года постройки является памятником архитектуры местного значения. Она находится на балансе местной религиозной общины УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.