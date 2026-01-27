Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура на Украине потребовала передать государству церковь УПЦ - РИА Новости, 27.01.2026
19:13 27.01.2026
Прокуратура на Украине потребовала передать государству церковь УПЦ
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Черкасской области обратилась в суд с требованием передать государству старинную церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в этом регионе, сообщили в украинском союзе православных журналистов.
"Прокуратура Черкасской области настаивает на оформлении госсобственности на церковь УПЦ в селе Мизиновка, заявляя о необходимости "правовой защиты" памятника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
По информации союза, прокуратура обратилась в суд с требованием оформить право собственности на церковь за государством. Обосновывают это тем, что Георгиевская церковь 1785 года постройки является памятником архитектуры местного значения. Она находится на балансе местной религиозной общины УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования
24 января, 00:42
 
Черкасская область, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
