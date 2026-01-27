С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

"Цифры для нас очень страшные... Только за эти погода речь идет как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости. LIVE".

Как уточнил депутат, огромное количество молодых граждан Украины осели в Варшаве . По его словам, половина местных таксистов - выходцы с Украины.

"Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и отсутствием тепла", - подчеркнул Нагорняк.

Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.