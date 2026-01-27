https://ria.ru/20260127/ukraina-2070629466.html
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады - РИА Новости, 27.01.2026
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады
Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:06:00+03:00
2026-01-27T19:06:00+03:00
2026-01-27T19:31:00+03:00
в мире
украина
киев
верховная рада украины
украина
киев
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"Цифры для нас очень страшные... Только за эти погода речь идет как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости. LIVE".
Как уточнил депутат, огромное количество молодых граждан Украины
осели в Варшаве
. По его словам, половина местных таксистов - выходцы с Украины.
"Варшава и Киев
отличаются только отсутствием света и отсутствием тепла", - подчеркнул Нагорняк.
Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в государстве предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.