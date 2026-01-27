Рейтинг@Mail.ru
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады - РИА Новости, 27.01.2026
19:06 27.01.2026 (обновлено: 19:31 27.01.2026)
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады - РИА Новости, 27.01.2026
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады
Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости, 27.01.2026
С Украины за полгода выехали 500 тысяч молодых людей, заявил депутат Рады

Нагорняк: за полгода с Украины выехали более 500 тысяч молодых людей

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"Цифры для нас очень страшные... Только за эти погода речь идет как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости. LIVE".
Как уточнил депутат, огромное количество молодых граждан Украины осели в Варшаве. По его словам, половина местных таксистов - выходцы с Украины.
"Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и отсутствием тепла", - подчеркнул Нагорняк.
Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в государстве предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
