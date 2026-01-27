Украинский эксперт назвал чиновника, предложившего рыть туалеты, идиотом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинский эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев назвал идиотом киевского чиновника, предложившего рыть деревенские туалеты во дворах, заявив, что это грозит разрушением фундамента домов и нарушением коммуникаций.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы.
Над Киевом заметили разведывательный дрон
26 января, 17:58
"Копать выгребную яму в городе? Он идиот? Там же коммуникации, там грунтовые воды. Чтобы потом сложились фундаменты, что ли?... Это не выход из ситуации. Если у Бахматова никаких других предложений нет - он должен уйти в отставку просто сегодняшним днем", - приводит слова Рябцева украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
В Киеве произошел транспортный коллапс
20 января, 12:21