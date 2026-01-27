Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У жителей Киева не нашлось добрых слов для Владимира Зеленского в день его рождения 25 января, об этом свидетельствуют кадры опроса на улицах Киева, которые опубликовал Telegram-канал "Страна.ua".
"Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали <…> Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные", — говорится в публикации.
Так, украинцы пожелали главе киевского режима: место для урны в крематории, адекватность, эмпатию, книги по политической философии, костюм для зарубежных поездок, скорейшего изгнания и таблетки для лечения психических заболеваний.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Киевская администрация сообщила, что жителям столицы на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.