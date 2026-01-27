Рейтинг@Mail.ru
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 27.01.2026 (обновлено: 18:15 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070617652.html
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории - РИА Новости, 27.01.2026
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
У жителей Киева не нашлось добрых слов для Владимира Зеленского в день его рождения 25 января, об этом свидетельствуют кадры опроса на улицах Киева, которые... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T18:14:00+03:00
2026-01-27T18:15:00+03:00
в мире
киев
киевская область
владимир зеленский
виталий кличко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070580533.html
https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевская область, владимир зеленский, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Киевская область, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Украина
Украинцы пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории

Жители Киева пожелали Зеленскому на день рождения таблеток и место в крематории

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У жителей Киева не нашлось добрых слов для Владимира Зеленского в день его рождения 25 января, об этом свидетельствуют кадры опроса на улицах Киева, которые опубликовал Telegram-канал "Страна.ua".
"Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали <…> Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные", — говорится в публикации.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не появится". На Западе внезапно высказались о поддержке Киева
Вчера, 16:09
Так, украинцы пожелали главе киевского режима: место для урны в крематории, адекватность, эмпатию, книги по политической философии, костюм для зарубежных поездок, скорейшего изгнания и таблетки для лечения психических заболеваний.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Киевская администрация сообщила, что жителям столицы на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Вчера, 15:26
 
В миреКиевКиевская областьВладимир ЗеленскийВиталий КличкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала