Убийца полицейских в Черкасской области был бывшим украинским военным

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, расстрелявший в Черкасской области четырех полицейских при попытке задержания, был бывшим украинским военнослужащим, сообщил во вторник начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима.
Ранее во вторник глава национальной полиции Иван Выговский сообщил, что Находившийся в розыске по статье об убийстве на Украине застрелил четырех полицейских в Черкасской области, которые стремились его задержать, он был ликвидирован.
"Это местный житель 55 лет, бывший военнослужащий, который уволен из армии. На каких основаниях, проверяем", - сказал Гудима на брифинге, который транслировало областное Черкасское управление полиции на своей странице в соцсети Facebook *.
Он уточнил, что мужчина подозревался в покушении на убийство. Агентство Укринформ со ссылкой на источник сообщило, что подозреваемый подозревался в покушении на убийство депутата горсовета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
