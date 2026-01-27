Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
16:51 27.01.2026
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа - РИА Новости, 27.01.2026
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
Киев и Варшава договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа на Украину, сообщил во вторник украинский вице-премьер-министр... РИА Новости, 27.01.2026
в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, gaz-system
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Gaz-System
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа

Шмыгаль: Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа

Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Киев и Варшава договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа на Украину, сообщил во вторник украинский вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Оператор ГТС (газотранспортной системы – ред.) Польши Gaz-System и оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши на Украину с начала февраля 2026 года", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, к концу апреля планируется увеличить мощности с 15,3 миллиона кубометров до 18,4 миллионов кубометров. Он отметил, что в прошлом году через Польшу на Украину поступило 2,1 миллиарда кубометров газа, что составляет 30% от общего объема импорта.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Украина увеличила импорт газа в 12 раз
3 марта 2025, 20:52
 
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Gaz-System
 
 
