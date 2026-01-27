https://ria.ru/20260127/ukraina-2070596191.html
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа - РИА Новости, 27.01.2026
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
Киев и Варшава договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа на Украину, сообщил во вторник украинский вице-премьер-министр... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:51:00+03:00
2026-01-27T16:51:00+03:00
2026-01-27T16:51:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
денис шмыгаль
gaz-system
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
https://ria.ru/20250303/gaz-2002848185.html
украина
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, gaz-system
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Gaz-System
Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
Шмыгаль: Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании импорта газа
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Киев и Варшава договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа на Украину, сообщил во вторник украинский вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Оператор ГТС (газотранспортной системы – ред.) Польши Gaz-System и оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши на Украину с начала февраля 2026 года", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, к концу апреля планируется увеличить мощности с 15,3 миллиона кубометров до 18,4 миллионов кубометров. Он отметил, что в прошлом году через Польшу на Украину поступило 2,1 миллиарда кубометров газа, что составляет 30% от общего объема импорта.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.