Кроме того, Verità обратила внимание на то, что украинские солдаты находятся в бедственном положении, а мирные жители терпят постоянные перебои с электричеством, в то время как окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, вымогая взятки и устанавливая 10-15-процентную наценку на энергоносители.