МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Будапешт не намерен финансировать коррупционеров в окружении Владимира Зеленского за счет жителей Венгрии, заявил политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан в соцсети X.
Золотой унитаз обнаружили во время обысков у украинских высших должностных лиц. На фото и видео попали также другие предметы роскоши и сумки, набитые пачками денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто требовали от Киева отчета о потраченных средствах европейских налогоплательщиков.
В ноябре итальянская газета Verità сообщила, что коррупционный скандал в сфере энергетики Украины был предсказуем, так как европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, пока друзья Владимира Зеленского устанавливали себе золотую сантехнику на деньги европейцев.
Кроме того, Verità обратила внимание на то, что украинские солдаты находятся в бедственном положении, а мирные жители терпят постоянные перебои с электричеством, в то время как окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, вымогая взятки и устанавливая 10-15-процентную наценку на энергоносители.