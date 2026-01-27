Рейтинг@Mail.ru
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 27.01.2026
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Донецкий суд приговорил украинского морпеха Леонида Чепу к 23 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2026
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе

Украинский морпех получил 23 года за убийство двух мирных жителей в Мариуполе

ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Донецкий суд приговорил украинского морпеха Леонида Чепу к 23 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики признал военнослужащего Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 23 года, - сказали в суде.
По версии следствия, в марте 2022 года Чепа, находясь на боевой позиции, выполняя преступный приказ командира, обстрелял из гранатомета территорию насосной станции в Мариуполе. В результате осколочных ранений двое мужчин погибли на месте.
Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, старшина 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Чепа действовал по приказу командира роты Леонида Онупко.
Осужденный за обстрел мирных жителей боевик ВСУ "сдал" сослуживцев
22 апреля 2025, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
