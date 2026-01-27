https://ria.ru/20260127/ukraina-2070563055.html
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 27.01.2026
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Донецкий суд приговорил украинского морпеха Леонида Чепу к 23 годам лишения свободы за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
мариуполь
россия
донецкая народная республика
Украинский морпех получил 23 года за убийство мирных жителей в Мариуполе
Украинский морпех получил 23 года за убийство двух мирных жителей в Мариуполе