ГБР: в Одессе койки для военных закупали по завышенным ценам

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Двое чиновников квартирно-эксплуатационного управления в Одессе закупали койки для военных по завышенным ценам, это привело к растрате почти 18 миллионов гривен (418,5 тысячи долларов), сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

В ведомстве уточнили, что это привело к растрате почти 18 миллионов гривен (418,5 тысяч долларов). По данным ГБР, должностные лица не проверили обоснованность цен при закупке коек. Им предъявлено обвинение в халатном отношении к военной службе.