ГБР: в Одессе койки для военных закупали по завышенным ценам

Двое чиновников квартирно-эксплуатационного управления в Одессе закупали койки для военных по завышенным ценам, это привело к растрате почти 18 миллионов гривен РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Двое чиновников квартирно-эксплуатационного управления в Одессе закупали койки для военных по завышенным ценам, это привело к растрате почти 18 миллионов гривен (418,5 тысячи долларов), сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Разоблачили масштабные злоупотребления при закупке коек для военнослужащих в Одессе
. Начиная с 2023 года два руководителя Одесского квартирно-эксплуатационного управления в течение своего пребывания на должностях закупали имущество для армии по существенно завышенным ценам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что это привело к растрате почти 18 миллионов гривен (418,5 тысяч долларов). По данным ГБР, должностные лица не проверили обоснованность цен при закупке коек. Им предъявлено обвинение в халатном отношении к военной службе.