Рейтинг@Mail.ru
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070512497.html
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы - РИА Новости, 27.01.2026
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
В рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:14:00+03:00
2026-01-27T12:14:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260126/zelenskij-2070432795.html
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065760346.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы

РИА Новости: новый способ уклонения от службы набирает популярность на Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что массовая принудительная мобилизация на Украине привела к перегрузке военных госпиталей: призывники с хроническими заболеваниями становятся их постоянными "клиентами".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Вчера, 22:29
"Формально эти люди числятся в ВСУ, но фактически большую часть "службы" проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке", - сказал представитель силовых структур.
Они начинают систематически обращаться к врачам с жалобами на свои болезни еще на этапе обучения, лечат хронические заболевания и при этом получают выплаты, фактически не участвуя в боевых действиях, добавил он.
"Неизлечимых уклонистов" стало так много, что это мешает покалеченным ВСУшникам получить статус "непригодный" и выплаты", - сказал собеседник агентства.
О существовании такой схемы, по его словам, догадываются далеко не все принудительно мобилизованные.
"Для такой службы необходимо иметь не только "болезнь", но и связи в медицинских учреждениях, либо кругленькую сумму денег. Хотя вероятнее всего, "неизлечимые уклонисты" просто делятся своим довольствием с врачами, чтобы праздно проводить время в госпиталях", - полагает представитель силовых структур.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях
30 декабря 2025, 19:24
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала