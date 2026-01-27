https://ria.ru/20260127/ukraina-2070512497.html
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
В рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои...
На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что массовая принудительная мобилизация на Украине
привела к перегрузке военных госпиталей: призывники с хроническими заболеваниями становятся их постоянными "клиентами".
"Формально эти люди числятся в ВСУ
, но фактически большую часть "службы" проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке", - сказал представитель силовых структур.
Они начинают систематически обращаться к врачам с жалобами на свои болезни еще на этапе обучения, лечат хронические заболевания и при этом получают выплаты, фактически не участвуя в боевых действиях, добавил он.
"Неизлечимых уклонистов" стало так много, что это мешает покалеченным ВСУшникам получить статус "непригодный" и выплаты", - сказал собеседник агентства.
О существовании такой схемы, по его словам, догадываются далеко не все принудительно мобилизованные.
"Для такой службы необходимо иметь не только "болезнь", но и связи в медицинских учреждениях, либо кругленькую сумму денег. Хотя вероятнее всего, "неизлечимые уклонисты" просто делятся своим довольствием с врачами, чтобы праздно проводить время в госпиталях", - полагает представитель силовых структур.