На Украине набирает популярность новый способ уклонения от службы

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что массовая принудительная мобилизация на Украине привела к перегрузке военных госпиталей: призывники с хроническими заболеваниями становятся их постоянными "клиентами".

"Формально эти люди числятся в ВСУ , но фактически большую часть "службы" проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке", - сказал представитель силовых структур.

Они начинают систематически обращаться к врачам с жалобами на свои болезни еще на этапе обучения, лечат хронические заболевания и при этом получают выплаты, фактически не участвуя в боевых действиях, добавил он.

"Неизлечимых уклонистов" стало так много, что это мешает покалеченным ВСУшникам получить статус "непригодный" и выплаты", - сказал собеседник агентства.

О существовании такой схемы, по его словам, догадываются далеко не все принудительно мобилизованные.