В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 27.01.2026
10:25 27.01.2026
В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света
В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, на фоне сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в национальной... РИА Новости, 27.01.2026
в мире, украина, киев, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Укрэнерго
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, на фоне сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Из-за… сложной ситуации в энергосистеме в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Над Киевом заметили разведывательный дрон
Вчера, 17:58
Компания не публикует список регионов и не называет их количество.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Жители города блокируют дорогу в Кривом Роге, Украина - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения света
24 января, 19:59
 
В мире Украина Киев Укрэнерго
 
 
