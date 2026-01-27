https://ria.ru/20260127/ukraina-2070484311.html
В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света
В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 27.01.2026
В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, на фоне сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в национальной... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:25:00+03:00
2026-01-27T10:25:00+03:00
2026-01-27T10:25:00+03:00
в мире
украина
киев
укрэнерго
украина
киев
Новости
ru-RU
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, на фоне сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Из-за… сложной ситуации в энергосистеме в нескольких областях Украины
введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Компания не публикует список регионов и не называет их количество.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева
переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.