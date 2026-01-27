В нескольких украинских областях ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, на фоне сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Из-за… сложной ситуации в энергосистеме в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Компания не публикует список регионов и не называет их количество.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.