Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби
В Белом доме заявили, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи в Абу-Даби на прошлой неделе. РИА Новости, 27.01.2026
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби
Белый дом заявил об отличном состоянии мирного процесса по Украине