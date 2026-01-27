Рейтинг@Mail.ru
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 27.01.2026 (обновлено: 10:30 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070468993.html
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби - РИА Новости, 27.01.2026
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби
В Белом доме заявили, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи в Абу-Даби на прошлой неделе. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:58:00+03:00
2026-01-27T10:30:00+03:00
в мире
абу-даби
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20260127/es-2070411627.html
абу-даби
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, украина, россия
В мире, Абу-Даби, Украина, Россия
Белый дом оценил состояние мирного процесса по Украине после Абу-Даби

Белый дом заявил об отличном состоянии мирного процесса по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Белом доме заявили, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи в Абу-Даби на прошлой неделе.
"Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, комментарий которой приводит газета Financial Times.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
08:00
 
В миреАбу-ДабиУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала