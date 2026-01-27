Рейтинг@Mail.ru
04:16 27.01.2026
"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
гленн дизен
стив уиткофф
мирный план сша по украине
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, гленн дизен, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Гленн Дизен, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ

Профессор Дизен: Киев может устроить новые провокации для срыва переговоров

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев может попытаться устроить новые провокации, чтобы осложнить переговорный фон и якобы показать свою силу, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Если уж на то пошло, я думаю, что они (Украинцы. — Прим. ред.) только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах", — пояснил он.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
02:29
По словам эксперта, Украина не понимает, что именно российская сторона владеет ситуацией, что позволяет ей оказывать существенное давление на Киев.
"Поэтому я не думаю, что россияне собираются пойти на существенное снижение давления на Украину во время новых переговоров", — заключил Дизен.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
03:22
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31
 
