"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев может попытаться устроить новые провокации, чтобы осложнить переговорный фон и якобы показать свою силу, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Если уж на то пошло, я думаю, что они (Украинцы. — Прим. ред.) только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах", — пояснил он.
"Поэтому я не думаю, что россияне собираются пойти на существенное снижение давления на Украину во время новых переговоров", — заключил Дизен.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.