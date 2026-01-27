Рейтинг@Mail.ru
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 27.01.2026 (обновлено: 10:50 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070451288.html
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах - РИА Новости, 27.01.2026
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
Владимир Зеленский зря рассчитывает на помощь от Брюсселя после исключения Европы из переговорного процесса по Украине, пишет итальянская газета La Stampa. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:22:00+03:00
2026-01-27T10:50:00+03:00
в мире
европа
украина
киев
владимир зеленский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070446742.html
https://ria.ru/20260126/zelenskij-2070432795.html
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070449342.html
европа
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах

La Stampa: Киев зря рассчитывает на помощь от ЕС на переговорах с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский зря рассчитывает на помощь от Брюсселя после исключения Европы из переговорного процесса по Украине, пишет итальянская газета La Stampa.
"Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31
Как считает издание, в результате хотя Европа и продолжает поддерживать Киев, но она лишена возможности предпринимать реальные шаги для решения украинского кризиса и погружена во внутренние споры.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Вчера, 22:29
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
02:29
 
В миреЕвропаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала