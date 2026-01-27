https://ria.ru/20260127/ukraina-2070451288.html
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах - РИА Новости, 27.01.2026
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
Владимир Зеленский зря рассчитывает на помощь от Брюсселя после исключения Европы из переговорного процесса по Украине, пишет итальянская газета La Stampa. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:22:00+03:00
2026-01-27T03:22:00+03:00
2026-01-27T10:50:00+03:00
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
La Stampa: Киев зря рассчитывает на помощь от ЕС на переговорах с Россией