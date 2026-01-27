Рейтинг@Mail.ru
02:29 27.01.2026
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
Киевский режим стал более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 27.01.2026
в мире, россия, абу-даби, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией

BZ: Киев стал более сговорчивым на переговорах в ОАЭ из-за внутренних проблем

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киевский режим стал более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31
Как считает издание, позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби свидетельствует о том, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба.
«
"Это молчание подпитывает спекуляции. Зеленский пытается выиграть время?", — задается вопросом автор статьи.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия хочет включить Париж и Лондон в переговоры по ЯО, заявил Ульянов
00:48
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине
Вчера, 21:56
 
