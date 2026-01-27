СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киевский режим стал более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины", — говорится в материале.
"Это молчание подпитывает спекуляции. Зеленский пытается выиграть время?", — задается вопросом автор статьи.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.