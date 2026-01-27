Рейтинг@Mail.ru
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31 27.01.2026 (обновлено: 13:33 27.01.2026)
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу Россия — Украина — США в ОАЭ для получения гарантий безопасности от Вашингтона, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в эфире телерадиокомпании ORF.
Отвечая на вопрос ведущего о перспективах мирного урегулирования на Украине, Райснер заметил, что Зеленский предложил трехстороннюю встречу для попытки закрепления на ней гарантий безопасности для Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Вчера, 22:29
"Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом он надеется получить гарантии безопасности", — пояснил он.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам Россия — США — Украина, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ
Вчера, 18:21
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании урегулирования на Украине
Вчера, 11:17
 
