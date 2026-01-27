https://ria.ru/20260127/ukraina-2070446742.html
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах - РИА Новости, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу Россия — Украина — США в ОАЭ для получения гарантий безопасности от Вашингтона, такое мнение... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:31:00+03:00
2026-01-27T01:31:00+03:00
2026-01-27T13:33:00+03:00
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, маркус райснер, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Маркус Райснер, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
Полковник Райснер: Зеленский хочет получить гарантии на встрече с РФ и США в ОАЭ