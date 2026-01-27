ХСС скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правящий в ФРГ в блоке с христианскими демократами Христианско-социальный союз (ХСС) проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в ЕС, поскольку текущих структур объединения недостаточно для приема этой страны, заявил лидер партии и премьер Баварии Маркус Зедер.

По мнению политика, нынешних структур ЕС было бы недостаточно для вступления Украины. В качестве примера он привел сельское хозяйство, но отметил, что прием страны в ЕС не вписывается и в иных сферах.