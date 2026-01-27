ХСС скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правящий в ФРГ в блоке с христианскими демократами Христианско-социальный союз (ХСС) проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в ЕС, поскольку текущих структур объединения недостаточно для приема этой страны, заявил лидер партии и премьер Баварии Маркус Зедер.
"Мы в этом вопросе проявляем сдержанность, потому что, разумеется, видим, что это полностью меняет характер ЕС", — сказал Зедер после заседания правления ХСС в Мюнхене. Его слова приводит газета Münchner Merkur.
По мнению политика, нынешних структур ЕС было бы недостаточно для вступления Украины. В качестве примера он привел сельское хозяйство, но отметил, что прием страны в ЕС не вписывается и в иных сферах.
По словам баварского премьер-министра, в Европе и помимо этого "очень многое предстоит сделать". "Иначе Европа развалится изнутри. Я меньше боюсь внешнего давления на Европу, чем внутреннего — потому что поддержка и принятие (со стороны людей - ред.) ослабевают", - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.