00:59 27.01.2026
ХСС скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС
Правящий в ФРГ в блоке с христианскими демократами Христианско-социальный союз (ХСС) проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в ЕС, поскольку текущих РИА Новости, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правящий в ФРГ в блоке с христианскими демократами Христианско-социальный союз (ХСС) проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в ЕС, поскольку текущих структур объединения недостаточно для приема этой страны, заявил лидер партии и премьер Баварии Маркус Зедер.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ЕК прокомментировали информацию о возможном о вступлении Украины в ЕС
Вчера, 15:01
"Мы в этом вопросе проявляем сдержанность, потому что, разумеется, видим, что это полностью меняет характер ЕС", — сказал Зедер после заседания правления ХСС в Мюнхене. Его слова приводит газета Münchner Merkur.
По мнению политика, нынешних структур ЕС было бы недостаточно для вступления Украины. В качестве примера он привел сельское хозяйство, но отметил, что прием страны в ЕС не вписывается и в иных сферах.
По словам баварского премьер-министра, в Европе и помимо этого "очень многое предстоит сделать". "Иначе Европа развалится изнутри. Я меньше боюсь внешнего давления на Европу, чем внутреннего — потому что поддержка и принятие (со стороны людей - ред.) ослабевают", - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT
