Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф назвал возвращение тела последнего заложника ХАМАС историческим - РИА Новости, 27.01.2026
14:44 27.01.2026
Уиткофф назвал возвращение тела последнего заложника ХАМАС историческим
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал историческим день возвращения останков последнего заложника палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
сша
израиль
стив уиткофф
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал историческим день возвращения останков последнего заложника палестинского движения ХАМАС.
В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что в Газе больше не осталось израильских заложников. Объявление было сделано после подтверждения опознания тела последнего заложника, которого палестинские радикалы убили 7 октября 2023 года и похитили в Газу. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по возвращению из сектора Газа тела последнего заложника стала "невероятным достижением", которое многие считали невозможным.
"Вчера был исторический день. Последний остававшийся в Газе заложник был возвращен домой к его семье в Израиле... На данный момент все 20 выживших и 28 погибших заложников в Газе возвращены семьям", - написал он в соцсети X.
Уиткофф отметил, что это не было бы возможно без вклада американского лидера.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что для еврейского государства следующим этапом мирного плана по сектору Газа станет разоружение движения ХАМАС и демилитаризация сектора, а не его восстановление.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
14 января, 20:05
 
