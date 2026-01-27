Уиткофф назвал возвращение тела последнего заложника ХАМАС историческим

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал историческим день возвращения останков последнего заложника палестинского движения ХАМАС.
В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что в Газе больше не осталось израильских заложников. Объявление было сделано после подтверждения опознания тела последнего заложника, которого палестинские радикалы убили 7 октября 2023 года и похитили в Газу. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по возвращению из сектора Газа тела последнего заложника стала "невероятным достижением", которое многие считали невозможным.
"Вчера был исторический день. Последний остававшийся в Газе заложник был возвращен домой к его семье в Израиле... На данный момент все 20 выживших и 28 погибших заложников в Газе возвращены семьям", - написал он в соцсети X.
Уиткофф отметил, что это не было бы возможно без вклада американского лидера.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что для еврейского государства следующим этапом мирного плана по сектору Газа станет разоружение движения ХАМАС и демилитаризация сектора, а не его восстановление.