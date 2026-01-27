https://ria.ru/20260127/ufa-2070634836.html
Арестованная в Уфе женщина рассказала, что задушила дочь из-за плача
Арестованная в Уфе женщина рассказала, что задушила дочь из-за плача - РИА Новости, 27.01.2026
Арестованная в Уфе женщина рассказала, что задушила дочь из-за плача
Уфимка, арестованная за убийство полуторамесячной дочери, рассказала следователям, что задушила ребёнка из-за громкого плача. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
россия
уфа
россия
уфа
Арестованная в Уфе женщина рассказала, что задушила дочь из-за плача
СК: жительница Уфы задушила полуторамесячную дочь из-за громкого плача
УФА, 27 янв - РИА Новости.
Уфимка, арестованная за убийство полуторамесячной дочери, рассказала
следователям, что задушила ребёнка из-за громкого плача.
Ранее объединённая пресс-служба судов Башкирии сообщала, что арестована обвиняемая в убийстве ребёнка 29-летняя жительница Уфы
.
Следователи предъявили ей обвинение в убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии (пункт "в" часть 2 статьи 105 УК РФ
).
"По версии следствия, 25 января обвиняемая, осознавая, что ее полуторамесячная дочь находится в беспомощном состоянии в силу возраста, будучи недовольной плачем своей полуторамесячной дочери, задушила её. Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность женщины к убийству ребенка", - сообщает СУСК РФ по региону.
Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографию с места следственных действий. На кадре женщина показывает следователям, как душила дочь, положив её животом на пол.