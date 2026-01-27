https://ria.ru/20260127/ufa-2070527864.html
Жительницу в Уфе арестовали по делу об убийстве дочери
Жительницу в Уфе арестовали по делу об убийстве дочери - РИА Новости, 27.01.2026
Жительницу в Уфе арестовали по делу об убийстве дочери
Октябрьский районный суд Уфы арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве малолетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. РИА Новости, 27.01.2026
УФА, 27 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве малолетней дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
"По версии следствия, 25 января 29-летняя уфимка, осознавая, что малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии в силу своего возраста, применила физическую силу в виде сдавливания органов шеи, в результате чего малолетняя скончалась из-за механической асфиксии", - сообщает пресс-служба.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве и направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемой.
"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 25 марта", - говорится в сообщении.