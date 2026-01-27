https://ria.ru/20260127/udar-2070513735.html
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ - РИА Новости, 27.01.2026
ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также местам хранения и подготовки к запуску... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
