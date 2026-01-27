Патриарх Кирилл призвал защитить учителей от критики и шельмования

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Учителя порой не имеют возможности противостоять хамству и вызывающему поведению учащихся, поэтому нужно восстановить авторитет педагога в системе образования и обществе, защитить педагогов от шельмования, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

"К сожалению, определенный урон отечественной педагогике в недавнем прошлом нанесло увлечение образовательными моделями, которые не проистекают из нашей традиции, чужды. Под влиянием западных образцов предпринимались попытки внедрения потребительской психологии как основного взгляда на жизнь у подрастающего поколения. Либеральные тенденции в воспитании приводят нередко к деформации взаимоотношений педагогов и учащихся", - сказал патриарх Кирилл.

Так, например, он указал на случаи пренебрежительного, хамского отношения к учителю, а также случаи "попустительства распущенному поведению под надуманным предлогом защиты свободы и прав самовыражения".

"Нашумевшие в последнее время истории, когда школьники потехи ради оскорбляют учителей, используя нецензурную брань, и снимают эту безобразную провокацию на видео, свидетельствуют об опасных, серьезных недостатках, которые существуют в школьном и семейном воспитании. Подобное вызывающее поведение в первую очередь вырастает из чувства безнаказанности за свои поступки. Учителя порой не имеют возможности противостоять такому хамству. У них нет ресурсов и реальных мер воздействия на детей. Убеждён, что необходимо всеми мерами восстановить авторитет педагога не только в системе образования, но и в общественном сознании", - подчеркнул глава Русской церкви.

Он отметил, что российская школа должна противостоять пропаганде чуждых нашей культуре идей и ценностей, которые действительно способны разрушительно влиять на духовно-нравственные основы общества.

"Крайне важно поддерживать учителя профессионально, а также методически и морально. Без опоры в сообществе, без обмена опытом педагогу трудно выдерживать вызовы, а значит необходимо укреплять профессиональные объединения, ресурсы. Мы знаем, как иногда подвергаются критике, обструкции и педагогическое сообщество, и отдельные педагоги. И это не случайно, ведь атака на педагога, учителя, влечёт за собой тяжелейшие последствия для учеников, для школы, а, значит, для будущего страны. Педагогическое сообщество должно быть разумными средствами и способами ограждено от безобразной критики, шельмования, которым подвергаются преподаватели", - подчеркнул глава Русской церкви.

Он также призвал вести разъяснительную работу с детьми и родителями, "убеждая их в том, что свобода – это вовсе не отсутствие дисциплины и любых ограничений, а возможность выбирать то, что должно, что действительно служит пользе". "Только формируя у молодёжи сознательное и ответственное отношение к своему интеллектуальному, духовному и нравственному становлению, можно добиться реальных, а не призрачных успехов", - заключил патриарх Кирилл.