Школу в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят в Тверской области

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В районе деревни Ульяново Тверской области в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят школу на 150 мест с детским садом на 50 воспитанников, сообщает пресс-служба правительства области.

Во вторник на заседании региональных властей под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева приняты решения по реализации в Зубцовском округе инвестиционного проекта с созданием социально значимой инфраструктуры: школы и детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и клуба.

"Это большой, объемный проект. Область должна поддерживать крупных инвесторов, которые приходят в регион и строят хорошие объекты", – цитирует пресс-служба Королева.

Планируется заключение соглашения о намерениях между региональным правительством и АО "Ферма СК", которая в районе деревни Ульяново возводит две молочно-товарные фермы. Запланировано также создание социальных объектов. Общественно-культурный центр, который введут в деревне, включает школу на 150 мест с детским садом на 50 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 50 посещений в смену, и клуб.