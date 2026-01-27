Рейтинг@Mail.ru
19:36 27.01.2026
Школу в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят в Тверской области
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В районе деревни Ульяново Тверской области в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят школу на 150 мест с детским садом на 50 воспитанников, сообщает пресс-служба правительства области.
Во вторник на заседании региональных властей под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева приняты решения по реализации в Зубцовском округе инвестиционного проекта с созданием социально значимой инфраструктуры: школы и детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и клуба.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья"
22 января, 15:14
"Это большой, объемный проект. Область должна поддерживать крупных инвесторов, которые приходят в регион и строят хорошие объекты", – цитирует пресс-служба Королева.
Планируется заключение соглашения о намерениях между региональным правительством и АО "Ферма СК", которая в районе деревни Ульяново возводит две молочно-товарные фермы. Запланировано также создание социальных объектов. Общественно-культурный центр, который введут в деревне, включает школу на 150 мест с детским садом на 50 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 50 посещений в смену, и клуб.
АО "Ферма СК" является одним из предприятий, задействованных в реализации проекта "Агрокластер Тверь", в рамках которого планируется создание более 480 рабочих мест, в проект будет инвестировано свыше 10 миллиардов рублей.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье
Вчера, 16:20
 
Тверская областьСтроительствоВиталий КоролевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
