В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин

БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены при тушении пожара в квартире в Нелидово Тверской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В городе Нелидово следователем Следственного комитета выясняются обстоятельства смерти двух мужчин. 27 января текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в квартире, расположенной доме города Нелидово, тел двух мужчин с признаками криминальной смерти", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что на место происшествия выехали следователь Нелидовского межрайонного следственного отдела и криминалист, чтобы провести детальный осмотр места происшествия.
Как подчеркнули в областной прокуратуре, также на место происшествия прибыл межрайонный прокурор Константин Горбачев для координации работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения находятся под контролем прокуратуры.