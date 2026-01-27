В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин

Уточняется, что на место происшествия выехали следователь Нелидовского межрайонного следственного отдела и криминалист, чтобы провести детальный осмотр места происшествия.

Как подчеркнули в областной прокуратуре, также на место происшествия прибыл межрайонный прокурор Константин Горбачев для координации работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения находятся под контролем прокуратуры.