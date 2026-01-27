Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин
16:37 27.01.2026 (обновлено: 16:52 27.01.2026)
В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин
В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены при тушении пожара в квартире в Нелидово Тверской области, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 27.01.2026
2026
В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин

В Нелидово после пожара нашли тела двух мужчин с признаками криминальной смерти

© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены при тушении пожара в квартире в Нелидово Тверской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В городе Нелидово следователем Следственного комитета выясняются обстоятельства смерти двух мужчин. 27 января текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в квартире, расположенной доме города Нелидово, тел двух мужчин с признаками криминальной смерти", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что на место происшествия выехали следователь Нелидовского межрайонного следственного отдела и криминалист, чтобы провести детальный осмотр места происшествия.
Как подчеркнули в областной прокуратуре, также на место происшествия прибыл межрайонный прокурор Константин Горбачев для координации работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения находятся под контролем прокуратуры.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
