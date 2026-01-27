Рейтинг@Mail.ru
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье
Тверская область
Тверская область
 
16:20 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/tver-2070583827.html
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье - РИА Новости, 27.01.2026
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье
В Верхневолжье будет реализовано 277 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в этом году, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:20:00+03:00
2026-01-27T16:20:00+03:00
тверская область
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070582296_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_3279a6eccd9e414e21fad0f85f3245bf.jpg
https://ria.ru/20260123/korolev-2069905498.html
https://ria.ru/20260120/zavidovo-2069143577.html
2026
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье

Королев: 277 проектов по ППМИ реализуют в Тверской области в 2026 году

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Верхневолжье будет реализовано 277 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в этом году, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
На эти цели из регионального бюджета направят порядка 430 миллионов рублей.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Королев обозначил приоритеты Верхневолжья по газификации
23 января, 16:14
Это решение было принято на заседании правительства региона под руководством Королева.
"Действительно очень хорошая программа. Она позволяет жителям непосредственно предлагать объекты, которые необходимо создать, реконструировать, модернизировать или привести в порядок. 277 проектов по поддержке местных инициатив реализуют в Верхневолжье в 2026 году. Дал поручение главам муниципалитетов рассмотреть даже те заявки, которые не попали в итоговый отбор. Чтобы понять, что необходимо жителям, и сориентировать работу муниципальных образований и областного правительства на то, что действительно нужно сделать в тех муниципалитетах, где есть такой запрос", — приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.
Он добавил, что программа будет развиваться и ее обязательно надо продолжать.
Так, в 2026 году участниками ППМИ являются 37 муниципальных образований региона. Лидерами по количеству заявленных проектов стали Лихославльский (43), Старицкий (39), Вышневолоцкий (22), Конаковский (21) и Калининский (18) округа. В программу вошли проекты по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения, обустройству объектов образования и спорта, приобретению специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий, благоустройству дворовых территорий, детских площадок и другие.
Свой вклад в преображение муниципальных образований активно вносит молодое поколение. С прошлого года в регионе реализуется новое направление программы – молодежные проекты. Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут представить свои идеи по развитию территорий. В этом году будет реализовано 20 молодежных проектов.
Также на заседании рассмотрели предложения по совершенствованию ППМИ. С учетом востребованности проектов в сфере водоснабжения и водоотведения будет проработан вопрос реализации инициатив по данному направлению в рамках государственной программы "ЖКХ и энергетика Тверской области".
Программа поддержки местных инициатив действует в регионе с 2013 года. В общей сложности за это время было выполнено 3 070 проектов во всех муниципальных образованиях.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев определил ключевые задачи по развитию особой экономической зоны Завидово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области
20 января, 19:44
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
Версия 2023.1 Beta
