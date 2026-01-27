Королев: 277 проектов поддержки местных инициатив реализуют в Верхневолжье

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Верхневолжье будет реализовано 277 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в этом году, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

На эти цели из регионального бюджета направят порядка 430 миллионов рублей.

Это решение было принято на заседании правительства региона под руководством Королева.

"Действительно очень хорошая программа. Она позволяет жителям непосредственно предлагать объекты, которые необходимо создать, реконструировать, модернизировать или привести в порядок. 277 проектов по поддержке местных инициатив реализуют в Верхневолжье в 2026 году. Дал поручение главам муниципалитетов рассмотреть даже те заявки, которые не попали в итоговый отбор. Чтобы понять, что необходимо жителям, и сориентировать работу муниципальных образований и областного правительства на то, что действительно нужно сделать в тех муниципалитетах, где есть такой запрос", — приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.

Он добавил, что программа будет развиваться и ее обязательно надо продолжать.

Так, в 2026 году участниками ППМИ являются 37 муниципальных образований региона. Лидерами по количеству заявленных проектов стали Лихославльский (43), Старицкий (39), Вышневолоцкий (22), Конаковский (21) и Калининский (18) округа. В программу вошли проекты по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения, обустройству объектов образования и спорта, приобретению специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий, благоустройству дворовых территорий, детских площадок и другие.

Свой вклад в преображение муниципальных образований активно вносит молодое поколение. С прошлого года в регионе реализуется новое направление программы – молодежные проекты. Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут представить свои идеи по развитию территорий. В этом году будет реализовано 20 молодежных проектов.

Также на заседании рассмотрели предложения по совершенствованию ППМИ. С учетом востребованности проектов в сфере водоснабжения и водоотведения будет проработан вопрос реализации инициатив по данному направлению в рамках государственной программы "ЖКХ и энергетика Тверской области".