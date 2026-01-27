Рейтинг@Mail.ru
Турция опровергла данные о создании буферной зоны на границе с Ираном - РИА Новости, 27.01.2026
15:27 27.01.2026
Турция опровергла данные о создании буферной зоны на границе с Ираном
Турция опровергла данные о создании буферной зоны на границе с Ираном
Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает сведениями о планах создания буферной зоны на границе с Ираном на фоне риска эскалации...
2026-01-27T15:27:00+03:00
2026-01-27T15:27:00+03:00
в мире
иран
сша
турция
дональд трамп
иран
сша
турция
в мире, иран, сша, турция, дональд трамп
В мире, Иран, США, Турция, Дональд Трамп
Турция опровергла данные о создании буферной зоны на границе с Ираном

Анкара опровергла данные о создании буферной зоны на границе с Ираном

АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает сведениями о планах создания буферной зоны на границе с Ираном на фоне риска эскалации ситуации и возможного наплыва беженцев.
Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой дестабилизации обстановки в Иране. По данным издания, Турция также якобы не намерена принимать беженцев, за исключением лиц, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи, и не планирует придерживаться политики "открытых дверей" в случае массового миграционного потока.
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции
Вчера, 12:17
"Такими сведениями не располагаем", - сообщили РИА Новости в администрации президента Турции по телефону.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
26 января, 06:24
 
