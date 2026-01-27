Источник: Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Турция не считает принципиальным место проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает прежде всего на прекращение огня между сторонами, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.