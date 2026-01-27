Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2026
14:31 27.01.2026
Источник: Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине
Источник: Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине
2026
Источник: Турция не считает принципиальным место переговоров по Украине

Турция не считает принципиальным место проведения переговоров по Украине

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Турция не считает принципиальным место проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает прежде всего на прекращение огня между сторонами, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
"Мы не считаем, что место переговоров имеет какое-либо значение. Главное - добиться прекращения огня и мира между двумя нашими близкими соседями и сохранить переговорный тренд. Что касается Турции, мы всегда готовы оказать любое посредничество, если сторонам оно будет необходимо", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, почему переговорный тренд продолжился не в Стамбуле, а в Абу-Даби.
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
