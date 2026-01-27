https://ria.ru/20260127/turtsija-2070550679.html
Турция рассчитывает на снятие антироссийских санкций, сообщил источник
АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, поскольку ограничения напрямую осложняют торгово-экономические связи с Россией, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Проблематика двусторонней торговли в условиях санкционного давления обсуждается на межведомственном уровне. Как сообщил ранее временный поверенный в делах РФ
в Турции Алексей Иванов
, Москва
и Анкара
ведут консультации по возникающим трудностям в торгово-экономическом взаимодействии.
"Санкции действительно создают препятствия нашей торговле, особенно ограничения в банковских операциях. Эти проблемы обсуждаются Турцией и Россией, и мы рассчитываем, что вопрос санкций найдет свое решение, что благоприятно скажется, в частности, на торговых отношениях Анкары и Москвы", - заявил собеседник агентства.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.