Турция рассчитывает на снятие антироссийских санкций, сообщил источник

АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, поскольку ограничения напрямую осложняют торгово-экономические связи с Россией, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Турции Алексей Иванов, Москва и Проблематика двусторонней торговли в условиях санкционного давления обсуждается на межведомственном уровне. Как сообщил ранее временный поверенный в делах РФ Анкара ведут консультации по возникающим трудностям в торгово-экономическом взаимодействии.

"Санкции действительно создают препятствия нашей торговле, особенно ограничения в банковских операциях. Эти проблемы обсуждаются Турцией и Россией, и мы рассчитываем, что вопрос санкций найдет свое решение, что благоприятно скажется, в частности, на торговых отношениях Анкары и Москвы", - заявил собеседник агентства.