Источник: Турция рассчитывает на конкретные договоренности по Украине
Турция рассчитывает, что переговорный тренд по урегулированию конфликта на Украине будет подкреплен конкретными договоренностями, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:08:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
мирный план сша по украине
