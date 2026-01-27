Источник: Турция рассчитывает на конкретные договоренности по Украине

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает, что переговорный тренд по урегулированию конфликта на Украине будет подкреплен конкретными договоренностями, заявил РИА Новости во вторник турецкий дипломатический источник.

"Мы отмечаем позитивные заявления вокруг переговорного тренда. Рассчитываем, что эти заявления будут подкреплены конкретными договорённостями, положат конец конфликту", - сказал собеседник агентства.