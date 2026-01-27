Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объекты благоустройства в Тульской области должны стать отправными точками для дальнейшего развития прилегающих территорий, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава региона поучаствовал в заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тульской области.

Директор ГУ ТО "Тульские парки" Владислав Черных доложил, что в этом году запланировано благоустройство 113 объектов. В муниципалитетах будет обновлено 19 общественных пространств, десять из которых поддержали жители на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году.

"Любой объект благоустройства – будь то общественное пространство, школа или учреждение культуры – должен становиться отправной точкой для дальнейшего развития прилегающей территории", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Губернатор региона также отметил, что необходимо синхронизировать подготовку проектов с мнением жителей, чтобы они получали объект, который хотели.

Также в 2026 году будут реализованы проекты комплексного благоустройства пространств-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды: "Связь поколений" в Суворове, "Калейдоскоп" в Ясногорске и "Горсад" в Белеве. Новые условия конкурса по внебюджетному софинансированию проектов от 5 до 10% позволили привлечь дополнительные спонсорские средства. Так, в проекты привлечено более 20 спонсоров.

На заседании утвердили проектную документацию по всем проектам-победителям Всероссийского конкурса для реализации в 2026 году.

Глава региона обсудил и темы организации вопросов безопасности на благоустраиваемых общественных пространствах, обеспечения на них доступа к Wi-Fi, качественного содержания территории после реализации проекта. Также отдельное внимание Миляев уделил вопросам доступности новых общественных пространств для людей с ОВЗ.

"Мы уже ведем работу в регионе по установке инклюзивных спортивных площадок. Будет правильно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться создаваемой сегодня инфраструктурой как для спокойного, так и для активного отдыха", – сказал губернатор.