Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития - РИА Новости, 27.01.2026
Тульская область
 
18:01 27.01.2026
Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития
Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития - РИА Новости, 27.01.2026
Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития
Объекты благоустройства в Тульской области должны стать отправными точками для дальнейшего развития прилегающих территорий, сообщил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2026
Миляев: тульские объекты благоустройства должны стать точками развития

Миляев: объекты благоустройства в Тульской области должны стать точками развития

© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской областиДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской области
Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объекты благоустройства в Тульской области должны стать отправными точками для дальнейшего развития прилегающих территорий, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Глава региона поучаствовал в заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тульской области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области
14 января, 21:08
Директор ГУ ТО "Тульские парки" Владислав Черных доложил, что в этом году запланировано благоустройство 113 объектов. В муниципалитетах будет обновлено 19 общественных пространств, десять из которых поддержали жители на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году.
"Любой объект благоустройства – будь то общественное пространство, школа или учреждение культуры – должен становиться отправной точкой для дальнейшего развития прилегающей территории", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона также отметил, что необходимо синхронизировать подготовку проектов с мнением жителей, чтобы они получали объект, который хотели.
Также в 2026 году будут реализованы проекты комплексного благоустройства пространств-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды: "Связь поколений" в Суворове, "Калейдоскоп" в Ясногорске и "Горсад" в Белеве. Новые условия конкурса по внебюджетному софинансированию проектов от 5 до 10% позволили привлечь дополнительные спонсорские средства. Так, в проекты привлечено более 20 спонсоров.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пилотный проект "Единая школьная лига" реализуют в Тульской области
14 января, 22:12
На заседании утвердили проектную документацию по всем проектам-победителям Всероссийского конкурса для реализации в 2026 году.
Глава региона обсудил и темы организации вопросов безопасности на благоустраиваемых общественных пространствах, обеспечения на них доступа к Wi-Fi, качественного содержания территории после реализации проекта. Также отдельное внимание Миляев уделил вопросам доступности новых общественных пространств для людей с ОВЗ.
"Мы уже ведем работу в регионе по установке инклюзивных спортивных площадок. Будет правильно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться создаваемой сегодня инфраструктурой как для спокойного, так и для активного отдыха", – сказал губернатор.
Также на заседании обсудили создание условий для ведения бизнеса на новых общественных пространствах. Открытие новых мест для работы предпринимателей, где могут продавать в том числе сувенирную продукцию. Глава региона отметил, что необходимо уделить серьезное внимание этому вопросу.
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области
16 января, 20:58
 
Тульская область
 
 
