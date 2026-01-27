Рейтинг@Mail.ru
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 27.01.2026 (обновлено: 10:26 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/tseretel-2070480975.html
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели - РИА Новости, 27.01.2026
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели
Столичные правительство и департамент городского имущества направили в арбитражный суд Москвы иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:11:00+03:00
2026-01-27T10:26:00+03:00
россия
зураб церетели
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070483258_0:116:1140:757_1920x0_80_0_0_8189269e296911108a040e36420714c5.jpg
https://ria.ru/20260126/vnuchka-2070394184.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060137714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070483258_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_3c82eba92ef29c53bad18f2cf496efea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, зураб церетели, происшествия
Россия, Зураб Церетели, Происшествия
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели

Правительство Москвы подало иск к дочери Зураба Церетели Елене

© РИА Новости / Станислав КрасильниковЕлена Церетели
Елена Церетели - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Елена Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Столичные правительство и департамент городского имущества направили в арбитражный суд Москвы иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 12 января и пока оставлен без движения, так как истцы не приложили к исковому заявлению документы, "подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов". Устранить процессуальное нарушение мэрия и департамент должны до 19 февраля.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Суд вернул внучке Шолохова иск к застройщику на 47 миллионов рублей
Вчера, 18:34
Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Третьими лицами истцы просят привлечь к спору Роскадастр, Комитет государственного строительного надзора, госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости и свердловский Меткомбанк.
Столичные власти ранее судились с Зурабом Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО "22 Электромеханический завод" по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли, но допускал просрочки при выплате арендной платы.
Суды четырех инстанций, включая Верховный суд РФ в 2021 году, взыскали со скульптора около 29 миллионов рублей неустойки.
Зураб Церетели умер в апреле прошлого года.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд отказал в обеспечении по иску фирмы сына Черномырдина к Caterpillar
5 декабря 2025, 16:30
 
РоссияЗураб ЦеретелиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала