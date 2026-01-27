Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Столичные правительство и департамент городского имущества направили в арбитражный суд Москвы иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 12 января и пока оставлен без движения, так как истцы не приложили к исковому заявлению документы, "подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов". Устранить процессуальное нарушение мэрия и департамент должны до 19 февраля.