Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели - РИА Новости, 27.01.2026
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели
27.01.2026
https://ria.ru/20260126/vnuchka-2070394184.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060137714.html
Московские власти подали иск к дочери Зураба Церетели
Правительство Москвы подало иск к дочери Зураба Церетели Елене
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Столичные правительство и департамент городского имущества направили в арбитражный суд Москвы иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 12 января и пока оставлен без движения, так как истцы не приложили к исковому заявлению документы, "подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов". Устранить процессуальное нарушение мэрия и департамент должны до 19 февраля.
Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Третьими лицами истцы просят привлечь к спору Роскадастр, Комитет государственного строительного надзора, госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости и свердловский Меткомбанк.
Столичные власти ранее судились с Зурабом Церетели
по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО "22 Электромеханический завод" по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли, но допускал просрочки при выплате арендной платы.
Суды четырех инстанций, включая Верховный суд РФ
в 2021 году, взыскали со скульптора около 29 миллионов рублей неустойки.
Зураб Церетели умер в апреле прошлого года.