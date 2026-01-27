Рейтинг@Mail.ru
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишут СМИ
19:31 27.01.2026 (обновлено: 23:00 27.01.2026)
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишут СМИ
2026
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишут СМИ

Bloomberg: трейдеры делают рекордные с 2011 года ставки на обвал доллара

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Торгующие долларом на бирже делают максимальную за 15 лет ставку на усиление падения доллара из-за нестабильной политической обстановки в Соединенных Штатах, передает агентство Bloomberg.
"Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начало собирать эти данные", — пишет агентство.

Причем таким настроениям поддаются не только краткосрочные трейдеры: скепсис сохраняется и в отношении долгосрочных прогнозов.
"Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск", — заявил агентству старший аналитик Danske Bank Йеспер Фьярстедт.
Индекс доллара, под которым понимают курс к корзине валют шести государств — торговых партнеров США, показывает снижение уже четвертую торговую сессию подряд. Сегодня он снижается на 0,8 процента — до 96,26 пункта.
