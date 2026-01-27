https://ria.ru/20260127/trevoga-2070468195.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2026
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
украина
харьковская область
львовская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу