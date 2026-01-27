Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2026
08:47 27.01.2026
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
2026-01-27T08:47:00+03:00
2026-01-27T08:47:00+03:00
в мире
украина
харьковская область
львовская область
украина
харьковская область
львовская область
в мире, украина, харьковская область, львовская область
В мире, Украина, Харьковская область, Львовская область
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 8.35 мск.
Тревога ранее была объявлена в части Киевской, Житомирской, Черниговской и Львовской областей, там она продолжает действовать.
