https://ria.ru/20260127/trevoga-2070446502.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:27:00+03:00
2026-01-27T01:27:00+03:00
2026-01-27T01:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b43f73aaa61f019ee83c5ab08b32e4c0.jpg
https://ria.ru/20260127/vzryvy-2070445135.html
киев
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_382329dc4bc0d9cd161aab78c30f0beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Черкасская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу