Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в... РИА Новости, 27.01.2026
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным после саммита на Аляске
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе, установило РИА Новости.
Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост
с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.
На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.
При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.
Переговоры президентов России
и США
на Аляске
прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.