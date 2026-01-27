Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным

Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме

© Фото : Элизабет Ландерс/Х Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе, установило РИА Новости.

Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.

На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.

При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.