Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета . Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета The New York Times со ссылкой на проект резолюции органа.

"Согласно плану, разработанному новой международной группой, которую он возглавляет, президент Трамп получит всеобъемлющие полномочия в вопросах будущего управления разрушенным войной сектором Газа", - говорится в публикации.

Кроме того, согласно проекту документа от 22 января, полномочия Трампа позволят ему назначать высокопоставленных чиновников будущей администрации Газы, утверждать резолюции и приостанавливать их действие при необходимости.

"В число этих должностных лиц входят "высокий представитель" по Газе, которому будет поручено курировать палестинский орган, управляющий анклавом, а также командующий международными стабилизационными силами, призванными обеспечивать безопасность", - отмечает газета.

NYT добавила, что резолюция совета напоминает схожие документы ООН и призвана формализовать планы органа в Газе.