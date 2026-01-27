Рейтинг@Mail.ru
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 27.01.2026 (обновлено: 23:58 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/tramp-2070651113.html
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета The New York Times со ссылкой на РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:32:00+03:00
2026-01-27T23:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070645255_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_492cf36b6fbf1b9d9d011311e54d41b4.jpg
https://ria.ru/20260127/sovet-mira-2070650271.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070645255_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9f79d49cf0cfd9fbab2e9b20fd599ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT

NYT узнала подробности о проекте резолюции Совета мира по Газе

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета The New York Times со ссылкой на проект резолюции органа.
"Согласно плану, разработанному новой международной группой, которую он возглавляет, президент Трамп получит всеобъемлющие полномочия в вопросах будущего управления разрушенным войной сектором Газа", - говорится в публикации.
Кроме того, согласно проекту документа от 22 января, полномочия Трампа позволят ему назначать высокопоставленных чиновников будущей администрации Газы, утверждать резолюции и приостанавливать их действие при необходимости.
"В число этих должностных лиц входят "высокий представитель" по Газе, которому будет поручено курировать палестинский орган, управляющий анклавом, а также командующий международными стабилизационными силами, призванными обеспечивать безопасность", - отмечает газета.
NYT добавила, что резолюция совета напоминает схожие документы ООН и призвана формализовать планы органа в Газе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Президенты Бразилии и Франции поддержали Совет мира по Газе
Вчера, 21:23
 
В миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала