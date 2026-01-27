https://ria.ru/20260127/tramp-2070651113.html
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета The New York Times со ссылкой на РИА Новости, 27.01.2026
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости
. Президент США Дональд Трамп получит всеобъемлющие полномочия в управлении сектором Газа в рамках "Совета мира", сообщает газета The New York Times
со ссылкой на проект резолюции органа.
"Согласно плану, разработанному новой международной группой, которую он возглавляет, президент Трамп получит всеобъемлющие полномочия в вопросах будущего управления разрушенным войной сектором Газа", - говорится в публикации.
Кроме того, согласно проекту документа от 22 января, полномочия Трампа позволят ему назначать высокопоставленных чиновников будущей администрации Газы, утверждать резолюции и приостанавливать их действие при необходимости.
"В число этих должностных лиц входят "высокий представитель" по Газе, которому будет поручено курировать палестинский орган, управляющий анклавом, а также командующий международными стабилизационными силами, призванными обеспечивать безопасность", - отмечает газета.
NYT добавила, что резолюция совета напоминает схожие документы ООН и призвана формализовать планы органа в Газе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.