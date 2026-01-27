Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил свой первый год президентства - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/tramp-2070606918.html
Трамп оценил свой первый год президентства
Трамп оценил свой первый год президентства - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп оценил свой первый год президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни у одного президента Соединенных Штатов не было более успешного первого года президентства, чем у него. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:31:00+03:00
2026-01-27T17:31:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260127/tramp-2070603553.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп оценил свой первый год президентства

Трамп назвал свой первый год президентства успешным

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни у одного президента Соединенных Штатов не было более успешного первого года президентства, чем у него.
"Я не думаю, что у какого-либо президента был лучший первый год, чем у нас", - сказал Трамп в интервью радиошоу Sid & Friends.
Американский лидер отметил, что его администрация, в частности, добилась крупнейшего в истории снижения налогов и бюрократии.
Компания American Research Group (ARG) 22 января опубликовала итоги исследования, из которых следует, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока: уровень одобрения его деятельности составляет 35%, тогда как 63% респондентов рассказали о своем отрицательном отношении к политике, проводимой действующим президентом.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп признался, что не знал о существовании конфликтов, которые завершил
Вчера, 17:15
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала