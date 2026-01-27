https://ria.ru/20260127/tramp-2070606918.html
Трамп оценил свой первый год президентства
Трамп оценил свой первый год президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни у одного президента Соединенных Штатов не было более успешного первого года президентства, чем у него. РИА Новости, 27.01.2026
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни у одного президента Соединенных Штатов не было более успешного первого года президентства, чем у него.
"Я не думаю, что у какого-либо президента был лучший первый год, чем у нас", - сказал Трамп
в интервью радиошоу Sid & Friends.
Американский лидер отметил, что его администрация, в частности, добилась крупнейшего в истории снижения налогов и бюрократии.
Компания American Research Group (ARG) 22 января опубликовала итоги исследования, из которых следует, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока: уровень одобрения его деятельности составляет 35%, тогда как 63% респондентов рассказали о своем отрицательном отношении к политике, проводимой действующим президентом.