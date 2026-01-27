Трамп оценил свой первый год президентства

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни у одного президента Соединенных Штатов не было более успешного первого года президентства, чем у него.

"Я не думаю, что у какого-либо президента был лучший первый год, чем у нас", - сказал Трамп в интервью радиошоу Sid & Friends.

Американский лидер отметил, что его администрация, в частности, добилась крупнейшего в истории снижения налогов и бюрократии.