Трамп признался, что не знал о существовании конфликтов, которые завершил - РИА Новости, 27.01.2026
17:15 27.01.2026 (обновлено: 17:30 27.01.2026)
Трамп признался, что не знал о существовании конфликтов, которые завершил
Трамп признался, что не знал о существовании конфликтов, которые завершил

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что во время избирательной кампании не знал о существовании тех международных конфликтов, которые завершил, вернувшись в Белый дом.
"Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн", - сказал американский лидер в интервью радиошоу Sid & Friends.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп избрал имидж миротворца. По его словам, ему удалось завершить восемь войн: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.
Трамп выразил надежду, что урегулирование на Украине "уже на подходе"
В миреИзраильСШАДональд ТрампТаиландХАМАС
 
 
