https://ria.ru/20260127/tramp-2070598995.html
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших
Президент США Дональд Трамп назвал прошедший Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе одним из лучших за всю историю проведения мероприятия. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:03:00+03:00
2026-01-27T17:03:00+03:00
2026-01-27T17:09:00+03:00
давос
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_b0d65be10c2b725e05ed6deb8cf53669.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069896700.html
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_32e7ef32782a708e44ba1c3552acaad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, мирный план сша по украине, сша, дональд трамп, в мире
Давос, Мирный план США по Украине, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших
Трамп назвал ВЭФ в Давосе одним из лучших, которые когда-либо проходили