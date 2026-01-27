Рейтинг@Mail.ru
17:03 27.01.2026
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших
Трамп назвал прошедший ВЭФ в Давосе одним из лучших

Трамп назвал ВЭФ в Давосе одним из лучших, которые когда-либо проходили

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал прошедший Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе одним из лучших за всю историю проведения мероприятия.
"Это был потрясающий Давос. Наверное, это был лучший из всех форумов, которые они когда-либо проводили, но он действительно был потрясающий", - сказал американский лидер в интервью радиошоу Sid & Friends.
В этом году Всемирный экономический форум проходил с 19 по 23 января под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась 19 января, сессии начались 20 числа.
Президент Дональд Трамп держит хартию во время церемонии подписания соглашения Совета мира - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
23 января, 15:37
 
