Ситуация с Гренландией развивается хорошо, заверил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо". РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:00:00+03:00
2026-01-27T17:00:00+03:00
2026-01-27T17:04:00+03:00
