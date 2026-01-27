Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с Гренландией развивается хорошо, заверил Трамп - РИА Новости, 27.01.2026
17:00 27.01.2026
Ситуация с Гренландией развивается хорошо, заверил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо". РИА Новости, 27.01.2026
2026
Ситуация с Гренландией развивается хорошо, заверил Трамп

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо".
"Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends
