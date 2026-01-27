https://ria.ru/20260127/tramp-2070598421.html
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа "Совета мира" по Газе будет успешной. РИА Новости, 27.01.2026
сша
